كأس السوبر الأوروبية: تشلسي يحرز اللقب بفوزه على فياريال بركلات الترجيح

2021-08-11 / 11:44 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

أحرز تشلسي الانكليزي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، لقب كأس السوبر الأوروبية في كرة القدم، بفوزه على فياريال الاسباني، بطل الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”، بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب وندسور في بلفاست الأربعاء.

وكان الدولي المغربي حكيم زياش افتتح التسجيل لتشلسي في الدقيقة 27 قبل أن يخرج لاحقًا بسبب اصابة في كتفه، وأدرك فياريال التعادل بفضل الدولي جيرارد مورينيو في الدقيقة 73.

وأدخل مدرب تشلسي الالماني توماس توخل الحارس المتخصص بركلات الترجيح الاسباني كيبا أريسابالاغا بدلاً من الحارس الاساسي السنغالي إدوار مندي، فكان عند حسن ظن مدربه بتصديه لركلتي المدافع الجزائري عيسى مندي وراوول ألبيول.

ويأتي فوز تشلسي باللقب على وقع انتظار انتقال المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوفه قادماً من بطل الدوري الإيطالي إنتر مقابل صفقة تاريخية للنادي ستبلغ 115 مليون يورو.

وأكد تشلسي تفوق الفائز بدوري الأبطال على حساب المتوج بـ “يوروبا ليغ” حيث توج بطل المسابقة الأم في ثماني من النسخ التسع الاخيرة للمسابقة.

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