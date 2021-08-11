واشنطن تشيد بالمغرب وإسرائيل “الشريكين المقربين” للولايات المتحدة

2021-08-11 / 10:59 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

أشادت كتابة الدولة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بالمغرب وإسرائيل “الشريكين المقربين” للولايات المتحدة، وذلك بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، للمملكة.

وقال المتحدث باسم كتابة الدولة الأمريكية، نيد برايس، خلال ندوة صحفية، إن الأمر يتعلق “بخطوة مهمة أخرى في مسار تعزيز” العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وأضاف السيد برايس “نحن مقتنعون بأن علاقات طبيعية بين إسرائيل وجيرانها العرب تخلق فرصا جديدة لكي يسود السلام والازدهار المنطقة”.

وأشار المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية إلى أن “العلاقة بين المغرب وإسرائيل قد حققت بالفعل مزايا حقيقية للبلدين، لاسيما الرحلات الجوية التجارية المباشرة، والتعاون الاقتصادي وفتح مكتبين للاتصال”.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الإسرائيلي يوجه دعوة رسمية للملك محمد السادس للقائه

الرئيس الإسرائيلي يوجه دعوة رسمية للملك محمد السادس للقائه

2021-08-12 / 3:26 مساءً
Photo of يائير لبيد يدشن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط

يائير لبيد يدشن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط

2021-08-12 / 2:31 مساءً
Photo of الوافي تعلن عدم ترشحها للانتخابات وتؤكد: “البيجيدي سينال ثقة المغاربة من جديد”

الوافي تعلن عدم ترشحها للانتخابات وتؤكد: “البيجيدي سينال ثقة…

2021-08-12 / 1:13 مساءً
Photo of إنطلاق عملية وضع الترشيحات وهذا ما يريده الشارع المغربي من مرشحيه

إنطلاق عملية وضع الترشيحات وهذا ما يريده الشارع المغربي…

2021-08-12 / 12:29 مساءً
Photo of مسؤول إسرائيلي: “المغرب يلعب دورا محوريا في تهدئة التوتر الإسرائيلي الفلسطيني”

مسؤول إسرائيلي: “المغرب يلعب دورا محوريا في تهدئة التوتر…

2021-08-12 / 11:29 صباحًا
Photo of بلينكن: سنواصل العمل مع إسرائيل والمغرب لتعزيز الشراكات

بلينكن: سنواصل العمل مع إسرائيل والمغرب لتعزيز الشراكات

2021-08-12 / 10:50 صباحًا
Photo of كلميم.. السجن 3 سنوات للمرشح المتورط في “شراء الأصوات”

كلميم.. السجن 3 سنوات للمرشح المتورط في “شراء الأصوات”

2021-08-12 / 10:24 صباحًا
Photo of بنعبد الله: نحن بحاجة إلى حكومة وأحزاب قوية

بنعبد الله: نحن بحاجة إلى حكومة وأحزاب قوية

2021-08-12 / 9:53 صباحًا
Photo of في ظل الوضع الوبائي المقلق.. وزيرة الجالية تطمئن مغاربة العالم بشأن الحدود

في ظل الوضع الوبائي المقلق.. وزيرة الجالية تطمئن مغاربة…

2021-08-12 / 9:21 صباحًا
Photo of بوريطة يثني على العلاقات مع إسرائيل ولبيد يشيد بـ”شجاعة” الملك

بوريطة يثني على العلاقات مع إسرائيل ولبيد يشيد بـ”شجاعة”…

2021-08-11 / 8:47 مساءً

تعليق واحد

  1. جد سعداء بفتح هذه العلاقات للتعاون بين البلدين الصديقين والتي نامل ان تتطور اكثر لتشمل باقي المجالات كالصناعة العسكرية والطاقات المتجددة والبحث العلمي مرحبا بالوفد الدبلوماسي الاسراىيلي بالمغرب اسراىيل تضم ساكنتها اكثر من مليون يهودي من اصول مغربية يحبون المغرب ويتعاطفون معه في كل الاحذاث كما نجد كل بيت من بيوتهم يحمل العلم الوطني المغربي رغم بعدهم عنه فالوطن داىما في قلوبهم شكرا لاسراىيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق