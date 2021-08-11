واشنطن تشيد بالمغرب وإسرائيل “الشريكين المقربين” للولايات المتحدة

2021-08-11 / 10:59 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أشادت كتابة الدولة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بالمغرب وإسرائيل “الشريكين المقربين” للولايات المتحدة، وذلك بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، للمملكة.

وقال المتحدث باسم كتابة الدولة الأمريكية، نيد برايس، خلال ندوة صحفية، إن الأمر يتعلق “بخطوة مهمة أخرى في مسار تعزيز” العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وأضاف السيد برايس “نحن مقتنعون بأن علاقات طبيعية بين إسرائيل وجيرانها العرب تخلق فرصا جديدة لكي يسود السلام والازدهار المنطقة”.

وأشار المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية إلى أن “العلاقة بين المغرب وإسرائيل قد حققت بالفعل مزايا حقيقية للبلدين، لاسيما الرحلات الجوية التجارية المباشرة، والتعاون الاقتصادي وفتح مكتبين للاتصال”.

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