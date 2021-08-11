بدر الطاهري يفوز للمرة الثانية برئاسة الغرف المهنية بجهة فاس مكناس

هبة بريس ـ فاس

احتدم الصراع بشكل كبير بين التجمعي بدر الطاهري، الذي يسعى إلى خلافة نفسه على رأس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس ، وعزيز اللبار البامي الذي يسعى لإزاحة الطاهري من على رأس الغرفة.

وبعد تطاحنات ماراثونية تمكن بدر الطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار من الفوز برئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس لولاية ثانية، وذلك بعد اكتساح حزبه بأغلبية الأصوات في الانتخابات الغرف المهنية

و أكدت مصادر ” هبة بريس ” أنه في الدقائق الأخيرة وقع أعضاء الأحزاب المتحالفة اتفاقا حول تجديد الثقة في الفاعل الاقتصادي بدر الطاهري عكس ما تم تداوله في وثيقة نشرت منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأنه تم عقد اجتماع بين المستشارين الجهويين لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وتم الاتفاق على اختيار الفاعل السياحي عزيز اللبار عن حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة الغرفة بجهة فاس مكناس

و أضافت ذات المصادر، أن أزيد من 80 عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس الذين أفرزتهم الانتخابات المهنية الأخيرة، اتفقوا على انتخاب بدر الطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للغرفة الجهوية للمرة الثانية على التوالي، مشيرة إلى أن الفائزين بالغرف المهنية نفوا توقيع أي بلاغ مشترك بين أحزاب الأحرار والاستقلال والجرار والمصباح حول اختيار المرشح عزيز اللبار عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للغرفة بالجهة.

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