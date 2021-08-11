استغلال أرصفة الراجلين من طرف “سيارات الدولة” يثير استياء مواطنين بالعرائش

هبة بريس- مكتب طنجة

أثار استغلال الرصيف المخصص للراجلين من طرف سيارات “الدولة” واخرى خاصة، بحي الزاودية ، إستياء المواطنين الذين يضطرون الى الترجل خارج الرصيف وسلك طرق اخرى تعرض حياتهم للخطر.

ويظهر شريط فيديو لأحد المواطنين بالعرائش عدد من السيارات التي تعود ملكيتها للدولة، بالحي الاداري، مركونة بالرصيف المخصص للراجلين علما أن المنازل الموجودة بالحي المذكور تتوفر على مرآب خاص بالسيارات مايطرح علامات استفهام بخصوص استغلال الملك العمومي من طرف رجال مفروض فيهم السهر على تطبيق القانون عوض خرقه.

وتشهد عدد من المدن خاصة الساحلية ، انتشار ظواهر مرتبطة بالفترة الصيفية من قبيل احتلال الأرصفة التي تعرقل انسيابية الجولان بالنسية للراجلين، بالاضافة الى تناسل “حراس الباركينغ” ومدى قانونية نشاطهم، وذلك بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية للحد من هذه الظواهر.

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