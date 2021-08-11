استغلال أرصفة الراجلين من طرف “سيارات الدولة” يثير استياء مواطنين بالعرائش

2021-08-11 / 10:30 مساءً
0
هبة بريس- مكتب طنجة

أثار استغلال الرصيف المخصص للراجلين من طرف سيارات “الدولة” واخرى خاصة، بحي الزاودية ، إستياء المواطنين الذين يضطرون الى الترجل خارج الرصيف وسلك طرق اخرى تعرض حياتهم للخطر.

ويظهر شريط فيديو لأحد المواطنين بالعرائش عدد من السيارات التي تعود ملكيتها للدولة، بالحي الاداري، مركونة بالرصيف المخصص للراجلين علما أن المنازل الموجودة بالحي المذكور تتوفر على مرآب خاص بالسيارات مايطرح علامات استفهام بخصوص استغلال الملك العمومي من طرف رجال مفروض فيهم السهر على تطبيق القانون عوض خرقه.

وتشهد عدد من المدن خاصة الساحلية ، انتشار ظواهر مرتبطة بالفترة الصيفية من قبيل احتلال الأرصفة التي تعرقل انسيابية الجولان بالنسية للراجلين، بالاضافة الى تناسل “حراس الباركينغ” ومدى قانونية نشاطهم، وذلك بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية للحد من هذه الظواهر.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع شابين غرقا في قناة للري نواحي أزيلال

مصرع شابين غرقا في قناة للري نواحي أزيلال

2021-08-11 / 11:28 مساءً
Photo of بدر الطاهري يفوز للمرة الثانية برئاسة الغرف المهنية بجهة فاس مكناس

بدر الطاهري يفوز للمرة الثانية برئاسة الغرف المهنية بجهة…

2021-08-11 / 10:43 مساءً
Photo of تدهور “الوضع الوبائي”بجهة بني ملال ..مطالب للسلطات المحلية بتكثيف الجهود

تدهور “الوضع الوبائي”بجهة بني ملال ..مطالب للسلطات المحلية بتكثيف…

2021-08-11 / 10:22 مساءً
Photo of الحافظي يتفقد مشاريع جديدة بالداخلة

الحافظي يتفقد مشاريع جديدة بالداخلة

2021-08-11 / 9:44 مساءً
Photo of 760 عامل عرضة للشارع بعد إغلاق مجموعة رياض موكادور مراكش

760 عامل عرضة للشارع بعد إغلاق مجموعة رياض موكادور…

2021-08-11 / 9:34 مساءً
Photo of المالكي يتباحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي

المالكي يتباحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست…

2021-08-11 / 8:26 مساءً
Photo of حوادث السير بالمغرب تسبب في مقتل 9 أشخاص وتصيب 1983 آخرين

حوادث السير بالمغرب تسبب في مقتل 9 أشخاص وتصيب…

2021-08-11 / 8:06 مساءً
Photo of معهد اسباني يحذر من الطموح التسليحي للمغرب

معهد اسباني يحذر من الطموح التسليحي للمغرب

2021-08-11 / 6:23 مساءً
Photo of تسجيل 9153 إصابة و98 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 9153 إصابة و98 حالة وفاة بكورونا خلال 24…

2021-08-11 / 4:59 مساءً
Photo of وزارة المصلي تطلق دورات تقوية قدرات النساء المرشحات

وزارة المصلي تطلق دورات تقوية قدرات النساء المرشحات

2021-08-11 / 3:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق