الحافظي يتفقد مشاريع جديدة بالداخلة

2021-08-11 / 9:44 مساءً
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هبة بريس ـ ع المحياوي

قام عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بزيارات ميدانية للاطلاع على سير منشآت المكتب والإشراف على انطلاق مشاريع عدة في جهة الداخلة وادي الذهب.

وأوضح بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه أنه في ما يتعلق بمجال التطهير السائل، قام عبد الرحيم الحافظي بزيارة ورش أشغال مشروع وحدة التجفيف الشمسي للأوحال المترتبة عن معالجة المياه العادمة لمدينة الداخلة، التي تبلغ قدرتها 20 طنا يوميا بكلفة تقدر بـ26 مليون درهم، وقد اتخذ المكتب جميع التدابير اللازمة للشروع في التجارب خلال شهر أكتوبر 2021 للتمكن من البدء في استغلالها قبل نهاية سنة 2021.

وأضاف المصدر ذاته أن المدير العام تفقد أيضا محطة معالجة المياه العادمة بمدينة الداخلة التي هي من صنف الحمأة المنشطة، والتي تبلغ قدرتها 10.000 متر مكعب في اليوم، وهي مجهزة للمعالجة الثلاثية قصد إعادة استعمال المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء.

واضاف المصدر ذاته أن المدير العام تفقد أيضا محطة معالجة المياه العادمة بمدينة الداخلة التي هي من صنف الحمأة المنشطة، والتي تبلغ قدرتها 10.000 متر مكعب في اليوم، وهي مجهزة للمعالجة الثلاثية قصد إعادة استعمال المياه المعالجة في سقي المساحات الخضرا

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