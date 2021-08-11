بوريطة يثني على العلاقات مع إسرائيل ولبيد يشيد بـ”شجاعة” الملك

هبة بريس ـ الرباط

اكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد على متانة الروبط بين المغرب وإسرائيل وآفاق التعاون بينهما.

وقال لبيد إن “شجاعة الملك محمد السادس هي التي مكنتنا من الوصول إلى هذا اليوم”. فيما وصف بوريطة علاقة المغرب بإسرائيل بـ”المميزة” أشار إلى أن “الرافد العبري حاضر في دستور المملكة”.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي جمعهما، قال لابيد إن هناك آفاقا واعدة للتعاون بين المغرب وإسرائيل و”نطمح لإغناء علاقتنا بالبعد الإنساني”.

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن “المغرب جزء أصيل من هوية آلاف اليهود الإسرائيليين”.

ويشمل برنامج لبيد في الرباط على الخصوص إجراء مباحثات مع بوريطة الأربعاء، على أن يفتتح رسميا، الخميس، ممثلية دبلوماسية لبلاده في الرباط.

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