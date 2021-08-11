اقمصة ميسي

بعد رحيله..برشلونة يكشف مصير قمصان ميسي التي اختفت من المتاجر

2021-08-11 / 8:34 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

مع توقيع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسميا مع فريق باريس سان جيرمان، اختفت جميع قمصان برشلونة التي تحمل رقم 10 الخاصة به لموسم 2021/2022 من على رفوف المتاجر، وفق ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وقالت الصحيفة إنه من غير المتوقع أن يسبب ذلك خسائر اقتصادية كبيرة للنادي، إلا أنه سيكون على شركة “نايكي” أن تقرر مصير القمصان بعد إعادتها.

وبحسب الصحيفة، أمام برشلونة نحو شهرين لإعادة قمصان ميسي للموسم المقبل إلى مقر الشركة المتعددة الجنسيات.

ونقلت “ماركا” أنه وفقا لمجموعة متنوعة من الدراسات، فإن حوالي ثمانية من أصل عشرة قمصان برشلونة التي تحمل اسم ميسي ورقم 10، مما يعني دخلا يتراوح بين 20 و30 مليون يورو في الموسم للنادي الكتالوني.

وأوضح المدير العام لشركة “ديال إنفورس”، مارك سيريا، عقب رحيل ميسي، أنهم يأملون في أن تباع قمصان ممفيس ديباي بوتيرة جيدة بعد هذه الضربة.

أعلن باريس سان جرمان الفرنسي، الثلاثاء، إتمام التعاقد مع ميسي بعقد لمدة سنتين، مع إمكانية تجديده عاما إضافيا.

وسيرتدي ميسي، القميص رقم 30، وفق ما كشف مقطع الفيديو، وهو الرقم الذي ارتداه في بداية مسيرته مع فريقه السابق برشلونة الإسباني من 2004 الى 2006، قبل أن يرتدي الرقمين 19 ثم 10.

وغادر ميسي برشلونة بعدما صدم النادي الكتالوني عالم الكرة بإعلانه، الخميس، خلافاً لما كان متفقاً عليه بين الطرفين، عن عدم توقيع عقد جديد مع ابن الـ34 عاماً بسبب قواعد سقف الرواتب الجديدة المفروضة من قبل رابطة الدوري الإسباني، ولأن النادي لا يريد المخاطرة بميزانيته بحسب ما أفاد رئيسه خوان لابورتا.

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