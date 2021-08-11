سيارة اسعاف

حوادث السير بالمغرب تسبب في مقتل 9 أشخاص وتصيب 1983 آخرين

2021-08-11 / 8:06 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 1983 آخرون بجروح، إصابات 72 منهم بليغة، في 1431 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان.

ومن بين الأسباب أيضا تغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 34 ألفا و847 مخالفة، وإنجاز 4708 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 30 ألفا و139 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و353 ألفا و125 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3538 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4708 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 91 مركبة.

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