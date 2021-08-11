بوريطة : وقعنا 3 اتفاقيات مع إسرائيل وقريبا سنوقع 10 أخريات

2021-08-11 / 7:29 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، توقيع 3 اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، مضيفا أنه سيتم توقيع 10 اتفاقيات أخريات قريبا.

و جاءت تصريحات بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد الذي وصل إلى المغرب في زيارة رسمية هي الأول من نوعها منذ تطبيع علاقات البلدين أواخر العام الماضي.

وقال بوريطة : “وقعنا مع الجانب الإسرائيلي ثلاث اتفاقيات، كما سيتم التوقيع على 10 أخرى قريباً”.

وأضاف: “تم استعادة العلاقات مع إسرائيل عن قناعة تامة وأن استئناف العلاقات يعكس رغبة جلالة الملك وهي علاقات لا تشبه أي علاقة أخرى بالنظر لخصوصية علاقة اليهود المغاربة ببلادهم”.

وبشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال بوريطة إن “مفاوضات السلام هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهناك اليوم رغبة ماسة لإعادة بناء الثقة والعودة للهدوء لفتح آفق لنزع فتيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

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‫5 تعليقات

  3. ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)

  5. إن لم تستحوا فطبعوا لكن لا تقولوا باسم المغاربة فالمغاربة لهم كرامة و عزة و لا كرامة و لا عزة للمطبعين و من أحب قوما حُشِرَ معهم
    و لله العزة و لرسوبه و للمؤمنين .. و لكن المنافقين لا يعلمون

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