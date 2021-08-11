عاجل : الملك محمد السادس يعطي تعليماته لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات

2021-08-11 / 7:12 مساءً
2
هبة بريس ـ الرباط

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، بأن الملك محمد السادس ،نصره الله، تفضل وأعطى تعليماته السامية لوزيري الداخلية والشؤون الخارجية، من أجل التعبير لنظيريهما الجزائريين، عن استعداد المملكة المغربية لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح العديد من مناطق البلاد.

وأوضح البلاغ أنه بتعليمات من جلالة الملك، نصره الله، تمت تعبئة طائرتين لإخماد الحرائق من طراز كنادير، للمشاركة في هذه العملية، بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يثني على العلاقات مع إسرائيل ولبيد يشيد بـ”شجاعة” الملك

بوريطة يثني على العلاقات مع إسرائيل ولبيد يشيد بـ”شجاعة”…

2021-08-11 / 8:47 مساءً
Photo of بوريطة : وقعنا 3 اتفاقيات مع إسرائيل وقريبا سنوقع 10 أخريات

بوريطة : وقعنا 3 اتفاقيات مع إسرائيل وقريبا سنوقع…

2021-08-11 / 7:29 مساءً
Photo of في أول زيارة لوزير إسرائيلي للرباط .. المغرب وإسرائيل يوقعان 3 اتفاقيات

في أول زيارة لوزير إسرائيلي للرباط .. المغرب وإسرائيل…

2021-08-11 / 7:03 مساءً
Photo of وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يصل إلى المغرب

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يصل إلى المغرب

2021-08-11 / 11:59 صباحًا
Photo of الليموري يتجه لضمان رئاسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال

الليموري يتجه لضمان رئاسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال

2021-08-10 / 1:43 مساءً
Photo of لقاء مسؤولين مغاربة وتوقيع اتفاقيات.. برنامج زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي للمغرب

لقاء مسؤولين مغاربة وتوقيع اتفاقيات.. برنامج زيارة وزير الخارجية…

2021-08-10 / 10:16 صباحًا
Photo of وهبي : ” البام ” يفكك “الأعطاب” التي حالت دون تحقيق الإصلاح

وهبي : ” البام ” يفكك “الأعطاب” التي حالت…

2021-08-09 / 7:53 مساءً
Photo of وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب

2021-08-09 / 4:53 مساءً
Photo of جزائريون للرئيس تبون : خرجتك تنطبق على جزائر العالم الموازي!

جزائريون للرئيس تبون : خرجتك تنطبق على جزائر العالم…

2021-08-09 / 4:16 مساءً
Photo of مسؤولة إسبانية: “العلاقات مع المغرب أصبحت جيدة جدا”

مسؤولة إسبانية: “العلاقات مع المغرب أصبحت جيدة جدا”

2021-08-09 / 2:46 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق