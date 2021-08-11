في أول زيارة لوزير إسرائيلي للرباط .. المغرب وإسرائيل يوقعان 3 اتفاقيات

هبة بريس ـ الرباط

وقع المغرب وإسرائيل، الأربعاء، ثلاثة اتفاقيات تهم التشاور السياسي، والتعاون في مجال الثقافة والرياضة والشباب، والخدمات الجوية، وذلك في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي للمغرب، بعد عودة العلاقات بين البلدين.

وأشرف على توقيع هذه الاتفاقيات وزيرا خارجيتا البلدين، ناصر بوريطة، ونظيره “يائير لابيد”.

الاتفاقية الأولى : المساهمة في تعميق وتقوية العلاقات المتعددة الأوجه والتعاون بين البلديــن، و إجراء الطرفان لمشاورات منتظمة بشأن استعراض جميع جوانب علاقاتهما الثنائية.

الاتفاق الثاني: التعاون في مجال الثقافة والرياضة والشباب بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل

الاتفاق الثالث: يهم الخدمات الجوية بيـــــــن حكـــومــة المملكــة المغربيــــة وحكـــومــة دولة اسرائيل

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