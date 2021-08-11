معهد اسباني يحذر من الطموح التسليحي للمغرب

هبة بريس ـ الرباط

اصدر “معهد الأمن والثقافة” الإسباني تقريرا بعنوان “”المغرب ومضيق جبل طارق والتهديد العسكري لإسبانيا”، تضمن تحذيرا من برنامج الأسلحة المغربي، الذي يتضمن شراء معدات عسكرية بأكثر من 20 مليار دولار.

وحذر تقرير المعهد الذي أعده خبير الأمن الدولي، جويليم كولوم بيلا مع المحللين جويليرمو بوليدو وماريو جيلامو رومان، في 32 صفحة، من عواقب التحركات الدبلوماسية للمغرب ومن طموحه التسليحي، وتأثير ذلك المباشر على جيرانه، خاصة إسبانيا.

وفي حوار مع وكالة “أوروبا بريس”، اعتبرت وزيرة الدفاع الإسبانية أن التسلح المغربي “شأن داخلي للمغرب”.

وحول عما إذا كانت تخطط لتغيير الاستراتيجية الدفاعية في سبتة ومليلية في مواجهة إعادة التسلح التي يقوم بها المغرب، أكدت وزيرة الدفاع أن الدولة المجاورة تستحق أقصى قدر من الاحترام.

وشددت وزيرة الدفاع على أن إسبانيا “ليست دولة وحدها في السياسات الدفاعية، بل هي بلد يساهم في السياسات الدفاعية في إطار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

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