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الصحة العالمية: تغيرات مجهولة على متحور دلتا في 28 دولة

2021-08-11 / 5:54 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الصحة العالمية، عن ظهور تحور جديد على المتغير “دلتا” لفيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية، مما يزيد الإصابات بشكل كبير.

وفجرت المنظمة العالمية في أميركا اللاتينية مفاجأة حول وجود تغيرات وصفتها بـ”المجهولة” على المتحور دلتا في 28 دولة.

كما أكدت أن المكسيك والبرازيل والإكوادور تشهد ارتفاعا في إصابات كوفيد 19.

يشار إلى أن سلالة دلتا التي رصدها العلماء للمرة الأولى في الهند ما زالت أكثر السلالات مدعاة للقلق.

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