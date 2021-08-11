تونس.. حرائق تلتهم الغابات ونداءات استغاثة للسلطات

2021-08-11 / 5:34 مساءً
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هبة بريس - وكالات

وجه عدد من التونسيين في منطقة القليعة بمحافظة القيروان وسط البلاد، اليوم الأربعاء، نداء إلى السلطات المعنية لإنقاذهم من الحرائق المشتعلة في منطقتهم.

يأتي ذلك، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحرائق ومنعها من الوصول إلى التجمعات السكنية القريبة، وسط ارتفاع الحرارة وصعوبة التضاريس.

وكان حريق قد اندلع السبت الماضي فى جبل السرج التابع لمعتمدية الوسلاتية على مساحة شاسعة، مخلفاً خسائر جسيمة فى الثروة الحرجية.

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تعليق واحد

  1. اتمنى عدم تدخل المغرب ونترك الغنوشي ليطفىء الحراءق الكثير لا يستحقون المساعدة لكونهم ناكري الجميل نحلب عليهم الحليب ويحلبون عنا القيح

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