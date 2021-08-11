تعيين Jacques Claudel مديرا عاما جديدا بمنتجع مازاغان

هبة بريس

أعلن منتجع مازاغان عن تعيين مديره العام الجديد، السيد Jacques Claudel.

وتخرج السيد Claudel من المدرسة الفندقية بستراسبورغ في فرنسا، موطنه الأصلي، و سرعان ما وجه مسيرته المهنية نحو قطاع الفنادق الفاخرة من خلال توليه لمناصب مختلفة في العمليات الفندقية خاصة في ميدان الاقامة و المطاعم.

و سنة 1995 ، انضم السيد Claudel إلى مجموعة فنادق هيلتون حيث تولى عدة مناصب المسؤولية، لاسيما بفرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، مصر جورجيا و المغرب.

يتمتع السيد Claudel بأزيد من 25 سنة من الخبرة الدولية في إدارة المجمعات الفندقية الفاخرة. فقد شغل، على مدى السبع سنوات الماضية، منصب منصب مدير عام بفنادق هيلتون بالإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر.

وخلال مسيرته المهنية، إكتسب أيضا السيد Claudel تجربة غنية بالسوق المغربي، حيث كان مدير العمليات الفندقية بهيلتون بالرباط لأزيد من 4 سنوات.

وبفضل طموحه وحرصه على تطوير إمكانيات منتجع مازاغان، في المغرب والخارج، يجلب السيد Claudel كل ما لديه من خبرة في الفنادق الفاخرة لمواصلة تقديم تجارب مميزة واستثنائية لزبناء منتجع مازاغان.

ومن خلال خبرته القوية، قيادته، إلتزامه بالجودة وتجربته الغنية في مجالات الضيافة، الخدمات وإدارة المطاعم، سيتمكن السيد Claudel، بلا شك، من النجاح بمهمته بمنتجع مازاغان.

بينما إستلم السيد Jacques Claudel مهامه الجديدة بمنتجع مازاغان، يشار إلى أن سلفه، السيد Sergio Pereira، إنتقل إلى المكسيك لتولي منصب مدير عام ب One & Only، دائما بمجموعة Kerzner International.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8