تعيين Jacques Claudel مديرا عاما جديدا بمنتجع مازاغان

2021-08-11 / 5:06 مساءً
0
هبة بريس

أعلن منتجع مازاغان عن تعيين مديره العام الجديد، السيد Jacques Claudel.

وتخرج السيد Claudel من المدرسة الفندقية بستراسبورغ في فرنسا، موطنه الأصلي، و سرعان ما وجه مسيرته المهنية نحو قطاع الفنادق الفاخرة من خلال توليه لمناصب مختلفة في العمليات الفندقية خاصة في ميدان الاقامة و المطاعم.

و سنة 1995 ، انضم السيد Claudel إلى مجموعة فنادق هيلتون حيث تولى عدة مناصب المسؤولية، لاسيما بفرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، مصر جورجيا و المغرب.

يتمتع السيد Claudel بأزيد من 25 سنة من الخبرة الدولية في إدارة المجمعات الفندقية الفاخرة. فقد شغل، على مدى السبع سنوات الماضية، منصب منصب مدير عام بفنادق هيلتون بالإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر.

وخلال مسيرته المهنية، إكتسب أيضا السيد Claudel تجربة غنية بالسوق المغربي، حيث كان مدير العمليات الفندقية بهيلتون بالرباط لأزيد من 4 سنوات.

وبفضل طموحه وحرصه على تطوير إمكانيات منتجع مازاغان، في المغرب والخارج، يجلب السيد Claudel كل ما لديه من خبرة في الفنادق الفاخرة لمواصلة تقديم تجارب مميزة واستثنائية لزبناء منتجع مازاغان.

ومن خلال خبرته القوية، قيادته، إلتزامه بالجودة وتجربته الغنية في مجالات الضيافة، الخدمات وإدارة المطاعم، سيتمكن السيد Claudel، بلا شك، من النجاح بمهمته بمنتجع مازاغان.

بينما إستلم السيد Jacques Claudel مهامه الجديدة بمنتجع مازاغان، يشار إلى أن سلفه، السيد Sergio Pereira، إنتقل إلى المكسيك لتولي منصب مدير عام ب One & Only، دائما بمجموعة Kerzner International.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مقاولات بولونية تستكشف الفرص الاستثمارية للمغرب

مقاولات بولونية تستكشف الفرص الاستثمارية للمغرب

2021-08-10 / 3:30 مساءً
Photo of العلمي و رئيس شركة بوينغ يتطلعان لتطوير منظومة الشركة بالمغرب

العلمي و رئيس شركة بوينغ يتطلعان لتطوير منظومة الشركة…

2021-08-10 / 12:30 مساءً
Photo of المغرب يبحث جلب استثمارات أمريكية في قطاع الطيران

المغرب يبحث جلب استثمارات أمريكية في قطاع الطيران

2021-08-09 / 8:25 مساءً
Photo of غلوبال داتا: نمو الاقتصاد المغربي سيكون الأسرع بإفريقيا

غلوبال داتا: نمو الاقتصاد المغربي سيكون الأسرع بإفريقيا

2021-08-09 / 6:35 مساءً
Photo of بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار

بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار

2021-08-08 / 11:21 صباحًا
Photo of بنوك..محفظة الديون المتعثرة ناهزت 80 مليار درهم خلال 2020

بنوك..محفظة الديون المتعثرة ناهزت 80 مليار درهم خلال 2020

2021-08-06 / 7:36 مساءً
Photo of الزيادة في احتياطيات صندوق النقد الدولي..أية فائدة للمغرب؟

الزيادة في احتياطيات صندوق النقد الدولي..أية فائدة للمغرب؟

2021-08-06 / 6:14 مساءً
Photo of التجارة الإلكترونية : 9,4 مليون عملية بقيمة 3,8 مليار درهم خلال 6 أشهر

التجارة الإلكترونية : 9,4 مليون عملية بقيمة 3,8 مليار…

2021-08-06 / 1:40 مساءً
Photo of المغرب الأخضر.. الفلاحة تصدر تقريرا حول آثار وحصيلة المخطط

المغرب الأخضر.. الفلاحة تصدر تقريرا حول آثار وحصيلة المخطط

2021-08-05 / 2:41 مساءً
Photo of سيدي بنور.. 748.663 طن من الشمندر السكري حصيلة الموسم

سيدي بنور.. 748.663 طن من الشمندر السكري حصيلة الموسم

2021-08-05 / 12:50 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق