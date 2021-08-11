الصورة تعبيرية

مشهد مأساوي.. شقيقتين متفحمتين تعانقان أمهما بالجزائر

2021-08-11 / 3:28 مساءً
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هبة بريس - وكالات

عثرت مصالح الحماية المدنية في الجزائر على شقيقتين متوفيتين وهما تعانقان أمهما هربا من الحرائق التي اندلعت بقرية (إخليجن) في ولاية تيزي وزو.

وحسب صحيفة “النهار” الجزائرية فقد “عثر على الشابتين سارة و جوهر متفحمتان ومتشبثتان بجثة والدتهما التي توفيت اختناقا جراء استنشاقها لدخان الحرائق. وهي الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف معهما وترحما عليهما”.

وأعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق التي مست عدة ولايات في البلاد إلى 65 شخصا (28 عسكريا و37 مدنيا)، فيما يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفيات.

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