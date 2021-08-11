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وزارة المصلي تطلق دورات تقوية قدرات النساء المرشحات

2021-08-11 / 3:03 مساءً
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هبة بريس

تنظم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، غدا الخميس، لقاء عن بعد، لإطلاق “دورات تكوينية لتقوية القدرات القيادية لدى النساء المرشحات لانتخابات 2021″، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.

وتستفيد 600 امرأة مرشحة لانتخابات 2021، ما بين 12 و31 غشت الجاري، من سلسلة من الدورات التكوينية لتقوية القدرات القيادية لدى النساء المرشحات للانتخابات، وذلك تفعيلا لتدابير المحور الثالث من الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” المتعلق بالنهوض “بمشاركة المرأة في اتخاذ القرار”.

وتهدف هذه الدورات التدريبية، حسب بلاغ مشترك، إلى إعطاء دفعة للمشاركة النسائية العالية في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في 8 شتنبر 2021، وذلك عبر تكوين وتدريب النساء المرشحات للانتخابات التشريعية في مختلف المجالات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وتعزيز الممارسات الجيدة في مجال التواصل والقيادة السياسية، وتطوير المناخ الملائم لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجال السياسي.

وستركز هذه الدورة التدريبية، بشكل خاص، على مواضيع التواصل السياسي والقيادة النسائية، والجوانب القانونية المتعلقة بالاقتراع وتنظيم الانتخابات على ضوء التعديلات القانونية ذات الصلة بتعزيز مشاركة المرأة وتمثيليتها داخل الهيئات المنتخبة على الصعيدين الوطني والمحلي.

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