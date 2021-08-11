وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يصل إلى المغرب
هبة بريس
في أول زيارة رسمية، وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إلى المغرب.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على تويتر صباح اليوم “انطلق وزير الخارجية يائير لابيد على متن طائرة إلعال الإسرائيلية من مطار بن غوريون الدولي إلى الرباط عاصمة المملكة المغربية، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي منذ عام 2003”.
وأضافت أن لابيد “سيلتقي خلال الزيارة نظيره المغربي ناصر بوريطة، ويفتتح مكتب التمثيل الإسرائيلي في الرباط، ويرافقه وزير الرفاه مئير كوهين وهو من أصول مغربية”.
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نرحب بزيارة رىيس الدبلوماسية الاسراىيلية بالمغرب من اجل فتح علاقات تعاون جديدة مع المغرب في عدة مجالات ويعد هذا انتصارا كبيرا للدبلوماسية المغربية لما لهذا البلد من دور فعال ومؤثر في الساحة السياسية الدولية كما يشكل قوة اقتصادية هاىلة تجعل المغرب يستفيد منها الكثير من الخبرات والتجارب الله يبارك عاش المغرب