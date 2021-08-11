أرباب الحمامات يراسلون العثماني: “فجعنا بقرار الإغلاق”

هبة بريس - الرباط

وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومهنيي الحمامات والرشاشات رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني حول قرار اغلاق الحمامات ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد أرباب الحمامات والرشاشات بالمغرب أنهم فُجعوا بقرار إغلاق الحمامات بعد فترة وجيزة من استئناف أنشطتها، لافتين أن القرار تسبب في تشريد عشرات الأسر .

وعبر مهنيو القطاع، عن حزنهم وفاجعتهم بهذا القرار الذي لا يختلف عن جائحة كورونا التي أحرقت الأخضر واليابس من مشاعروم وعواطفهم، متعهدين بتطبيق البروتوكول الصحي لمحاربة كوفيد داخل الحمامات كما يجب في حال إعادة فتح الحمامات.

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