“حكومة القبايل” تتهم النظام العسكري بإشعال الحرائق ل”إبادتهم”
هبة بريس
اتهمت حكومة القبايل، النظام العسكري الجزائري بالتورط في إشعال حرائق منطقة تيزي وزو، داعية المجتمع الدولي للضغط على النظام الجزائري لوقف معاناة شعب القبايل عقب إندلاع حرائق مهولة بمنطقة تيزي وزو كبرى مدن جمهورية القبايل.
وذكرت حكومة القبائل في بلاغ لها، أن النظام العسكري الحاكم في الجزائر، تعمد إشعال النيران والتسبب في سقوط عشرات القتلى عقب الحرائق التي شهدتها ولاتزال تشهدها منطقة القبايل التي تطالب بتقرير مصيرها.
وشدد على أن النظام الجزائري، يريد إبادة شعب القبايل، حيث عمد لإختلاق الحرائق، بعدما ترك مواطني منطقة القبايل يموتون بسبب كوفيد-١٩ حيث تم منع وصول الأكسجين لمدن منطقة القبايل من طرف الجيش والأمن الجزائري.
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2 تعليقات
انها سياسة الارض المحروقة التي ينتهجها الكابرانات الجيف ..
المغرب يعترف بتقرير مصير هذا الشعب الحر المقهور الذي صمد في وجه الاستعمار الجزاىري زهاء نصف قرن من الزمن وهو يقاوم اليوم هاهو نظام العسكر الفاسد يقوم بعملية تصفية جماعية لسكان القبايل لتعمده باشعال الحراىق في الغابات بهذه المناطق الماهولة بشعب القبايل بعدما حاصرهم ومنعهم من اللقاح وحرمهم من الاوكسجين فاصبح العديد من السكان يموتون من جراء الوباء والاختناقات التي يسببها دخان الحراىق انه لظلم كبير هذا الذي يعاني منه شعب القبايل فهو يطالب بالاستقلال واسترجاع اراضيه المغتصبة المغرب سيساند شعب القبايل من اجل تقرير المصير وطرد الاستعمار الجزاىري الظالم من اراضيه وعاصمتها تيزي وازو وزعيمها فرحات امهني عاش جمهورية القبايل وعاش المغرب الصحراء مغربية الى فناء الكون