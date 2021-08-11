مطار مراكش الدولي

تصنيف: مطار مراكش المنارة خامس أفضل مطار في إفريقيا

2021-08-11 / 9:37 صباحًا
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هبة بريس

اختير مطار مراكش المنارة كخامس أفضل مطار في القارة الإفريقية، وفق التصنيف الخاص بأفضل المطارات الإفريقية لسنة 2021، الذي أنجزته (سكايتراكس)، وهي منظمة دولية لتصنيف النقل الجوي.

وحل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في المرتبة السادسة وفقا لتصنيف (سكايتراكس)، التي تنجز منذ سنة 1989 عمليات تقييم لشركات النقل الجوي والمطارات عبر العالم.

وتصدر هذا التصنيف مطار كاب بجنوب إفريقيا، متقدما على مطارين آخرين بنفس البلد، وهما دوربان وجوهونيسبورغ، بينما احتل مطار جزيرة موريشيوس المرتبة الرابعة.

وحل مطار أديس ابابا في الرتبة السابعة، متبوعا بمطاارت كيغالي (روندا) وبورت إليزابيث (جنوب إفريقيا)، وبلومفونتين (وسط جنوب إفريقيا).

وبغاية إنجاز تصنيفها، استطلعت (سكايتراكس) آراء المسافرين عن التجربة التي عاشوها بالمطارات الإفريقية.

وشمل هذا الاستطلاع تقييم هذه التجربة الخاصة بالمسافرين في مؤشراتها المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة بالمطار: التسجيل، الوصول، النقل، المبيعات، الأمن، الهجرة، الإركاب.

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