بطائرة خاصة.. ياسمين عبد العزيز تتوجه لسويسرا لاستكمال العلاج
نجلاء مزيان: هبة بريس
تداولت مواقع إعلامية مصرية خبر مغادرة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز القاهرة، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا، لاستكمال علاجها بسبب تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرا.
و كشفت نفس المواقع، أن “عبد العزيز وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من إحدى المستشفيات الخاصة، حيث تم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة”.
و أضافت أن الفنانة ياسمين عبد العزيز غادرت مطار القاهرة الدولي من صالة كبار الزوار متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية، و أن حالتها الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها إلى الطائرة.
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