سعد الدين العثماني

العثماني ل”المغاربة”: “شددنا الإجراءات بسبب ارتفاع الوفيات والحالات الحرجة”

2021-08-11 / 9:17 صباحًا
2
هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أن القرارات المشددة التي تم اتخاذها مؤخرا لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومتحور دلتا، جاءت إثر ارتفاع حالات الاصابة والحالات الحرجة والوفيات.

وقال العثماني في فيديو نشره على حسابه بموقع “فيسبوك:”ميمكنش نخليو الأمور تستمر بهذا الشكل دون تدخل، ولذلك نحن مددنا الحظر الليلي باش نقلو حركية الفيروس”.

وشدد على أن القرارات المتخذة، جاءت بناء على توصية اللجنة العلمية التي تضم 20 خبيرا معروفين على المستوى الدولي، إلى جانب لجنة القيادة التي تضم عددا من المتدخلين.

ودعا رئيس الحكومة، المواطنين، الى الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتباعد الى جانب التلقيح الذي يعتبر حماية حقيقية من الفيروس.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “قنابل عاشوراء” تغزو الأسواق ومواطنون يطالبون السلطات بالتدخل

“قنابل عاشوراء” تغزو الأسواق ومواطنون يطالبون السلطات بالتدخل

2021-08-11 / 10:47 صباحًا
Photo of مراكش.. تقدم أشغال إنجاز المستشفى الميداني لاستقبال حالات كورونا

مراكش.. تقدم أشغال إنجاز المستشفى الميداني لاستقبال حالات كورونا

2021-08-11 / 10:14 صباحًا
Photo of تصنيف: مطار مراكش المنارة خامس أفضل مطار في إفريقيا

تصنيف: مطار مراكش المنارة خامس أفضل مطار في إفريقيا

2021-08-11 / 9:37 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2021-08-11 / 9:11 صباحًا
Photo of خبير ينفي صحة “أخبار زائفة” تشكك في فعالية لقاح (سينوفارم)

خبير ينفي صحة “أخبار زائفة” تشكك في فعالية لقاح…

2021-08-10 / 10:16 مساءً
Photo of مطالب بتشييد مستشفى ميداني لمواجهة كورونا بتطوان

مطالب بتشييد مستشفى ميداني لمواجهة كورونا بتطوان

2021-08-10 / 10:04 مساءً
Photo of لابيد: حان وقت تفعيل العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المغرب

لابيد: حان وقت تفعيل العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المغرب

2021-08-10 / 8:40 مساءً
Photo of سليمان الريسوني يُوقف إضرابه عن الطعام بعد نقله إلى المستشفى

سليمان الريسوني يُوقف إضرابه عن الطعام بعد نقله إلى…

2021-08-10 / 7:39 مساءً
Photo of ”البام“ يتطلع لتحقيق ”اقتصاد قوي“ ويقدم وصفته لإنعاش قطاع السياحة

”البام“ يتطلع لتحقيق ”اقتصاد قوي“ ويقدم وصفته لإنعاش قطاع…

2021-08-10 / 6:51 مساءً
Photo of مصادر: ألمانيا توقف فحوص كورونا المجانية

مصادر: ألمانيا توقف فحوص كورونا المجانية

2021-08-10 / 6:45 مساءً

‫2 تعليقات

  1. على ارض الواقع لا نرى اي تشديد الإجراءات الإحترازية من الوباء المقاهي غاصة وملاعب القرب تعج بالسبابة المتهور الذي يزيد من الوباء وازعاج الساكنة المحاورة .الاغلاق كان عليه ان يمتد من الساسة الى السادسة وعدم التنقل في هذا الوقت السيد الوزير بعيد عن معايشة الشعب

  2. هادش كان خاص يدار فشهر مارس وابريل كيف جميع الدول المنظمة. أما الدول المتخلفة فتاتي إلى ذروة الرواج الاقتصادي وتغلق كل شئ. من حسن الحظ انهم درسوا وعندهم شواهد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق