العثماني ل”المغاربة”: “شددنا الإجراءات بسبب ارتفاع الوفيات والحالات الحرجة”
هبة بريس - الرباط
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أن القرارات المشددة التي تم اتخاذها مؤخرا لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومتحور دلتا، جاءت إثر ارتفاع حالات الاصابة والحالات الحرجة والوفيات.
وقال العثماني في فيديو نشره على حسابه بموقع “فيسبوك:”ميمكنش نخليو الأمور تستمر بهذا الشكل دون تدخل، ولذلك نحن مددنا الحظر الليلي باش نقلو حركية الفيروس”.
وشدد على أن القرارات المتخذة، جاءت بناء على توصية اللجنة العلمية التي تضم 20 خبيرا معروفين على المستوى الدولي، إلى جانب لجنة القيادة التي تضم عددا من المتدخلين.
ودعا رئيس الحكومة، المواطنين، الى الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتباعد الى جانب التلقيح الذي يعتبر حماية حقيقية من الفيروس.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
2 تعليقات
على ارض الواقع لا نرى اي تشديد الإجراءات الإحترازية من الوباء المقاهي غاصة وملاعب القرب تعج بالسبابة المتهور الذي يزيد من الوباء وازعاج الساكنة المحاورة .الاغلاق كان عليه ان يمتد من الساسة الى السادسة وعدم التنقل في هذا الوقت السيد الوزير بعيد عن معايشة الشعب
هادش كان خاص يدار فشهر مارس وابريل كيف جميع الدول المنظمة. أما الدول المتخلفة فتاتي إلى ذروة الرواج الاقتصادي وتغلق كل شئ. من حسن الحظ انهم درسوا وعندهم شواهد.