طرفاية: الوقاية المدنية تستعين بغواصين لأجل انتشال غريق

هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بطرفاية، قد استقدمت فرقة خاصة تتكون من غواصين للغطس تابعين لمصالح القيادة الجهوية للوقاية المدنية بالعيون.

ذات الفرقة التي كانت مهمتها الاولى، البحث والعثور على جثة طفل كان قد قضى نحبه غرقا، مساء الاربعاء الماضي بشاطئ كورنيش كاسمار وسط مدينة طرفاية.

وحسب ما أفادت به مصادر هبة بريس، فقد لقي الطفل المذكور حتفه غرقا، حين كان بصدد السباحة رفقة اطفال اخرين قبل ان يجرفه التيار المائي، مبرزا أن الهالك الذي ينحدر من مدينة مراكش، كان في زيارة عائلية رفقة ذويه إلى إقليم طرفاية.

ولازالت عملية البحث، وتمشيط الشاطئ مستمرة الى حدود كتابة هذه الاسطور، بعد انتشار قارب مطاطي تابع للوقاية المدنية وكذا دراجات مائية من نوع دجيتسكي.

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