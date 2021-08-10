حصيلة جديدة لقتلى الحرائق بالجزائر

2021-08-10 / 10:59 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

قضى 42 شخصا على الأقل، بينهم 25 عسكريا، من جراء عشرات الحرائق التي تجتاح شمالي الجزائر، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وأودت الحرائق، التي بدأت مساء الاثنين، وأججتها موجة قيظ، بحياة 17 مدنيا في تيزي وزو وسطيف، وفق حصيلة جديدة أعلنها رئيس الوزراء، أيمن بن عبد الرحمان، مشيرا إلى اندلاع أكثر من 70 حريقا في 18 ولاية بشمال البلاد.

وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على حسابه الرسمي في تويتر “ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مئة مواطن من النيران الملتهبة بجبال بجاية وتيزي وزو”.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في بيان مصرع 18 عسكريا وإصابة 13 آخرين فيما كانوا يشاركون في إخماد الحرائق، لافتة إلى أن تدخلهم أدى إلى “إنقاذ 110 مواطنين بين نساء ورجال وأطفال من ألسنة النيران

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