وفاة الفنان المصري عبد الله الشرقاوي

هبة بريس

أعلنت وسائل الإعلام المصرية اليوم وفاة الفنان الكبير، عبد الله الشرقاوي، من أشهر نجوم المسرح في مصر خلال ثمانينات القرن الماضي.

ويعد الفنان المصري، عبد الله الشرقاوي، من أبرز ممثلي المسرح في مصر، اشتهر على خشبة المسرح الجامع خلال فترة الثمانينيات، وقدم العديد من البطولات المسرحية، كما يعد أحد أعضاء فرقة الطليعة التابعة لوزارة الثقافة المصرية.

ومن أبرز مسرحيات عبد الله الشرقاوي “ماراصاد، سقلط في ملقط، الكورة أجوان، توهان، العسل عسل

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0