رسميا..ميسي مع سان جرمان والنادي يكشف “رقمه التاريخي”

هبة بريس ـ رياضة

في صفقة شدت اهتمام العالم طوال أيام، أعلن باريس سان جرمان الفرنسي أخيرا، الثلاثاء، إتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعقد لمدة سنتين، مع إمكانية تجديده عاما إضافيا.

وقال النادي في تغريدة على تويتر: “ماسة جديدة في باريس.. باريس سان جرمان X ميسي”.

وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو أظهر ميسي متوسطا ملعب الأمراء “بارك دي برانس”، مرتديا قميص النادي الأزرق الداكن.

وسيرتدي ميسي، القميص رقم 30، وفق ما كشف مقطع الفيديو، وهو الرقم الذي ارتداه في بداية مسيرته مع فريقه السابق برشلونة الإسباني من 2004 الى 2006، قبل أن يرتدي الرقمين 19 ثم 10.

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