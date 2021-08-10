رسميا..ميسي مع سان جرمان والنادي يكشف “رقمه التاريخي”

2021-08-10 / 10:33 مساءً
0
هبة بريس ـ رياضة

في صفقة شدت اهتمام العالم طوال أيام، أعلن باريس سان جرمان الفرنسي أخيرا، الثلاثاء، إتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعقد لمدة سنتين، مع إمكانية تجديده عاما إضافيا.

وقال النادي في تغريدة على تويتر: “ماسة جديدة في باريس.. باريس سان جرمان X ميسي”.

وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو أظهر ميسي متوسطا ملعب الأمراء “بارك دي برانس”، مرتديا قميص النادي الأزرق الداكن.

وسيرتدي ميسي، القميص رقم 30، وفق ما كشف مقطع الفيديو، وهو الرقم الذي ارتداه في بداية مسيرته مع فريقه السابق برشلونة الإسباني من 2004 الى 2006، قبل أن يرتدي الرقمين 19 ثم 10.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا .. الركراكي مدربا جديدا للوداد البيضاوي

رسميا .. الركراكي مدربا جديدا للوداد البيضاوي

2021-08-10 / 5:05 مساءً
Photo of رسميا.. ميسي يصل باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان

رسميا.. ميسي يصل باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان

2021-08-10 / 3:16 مساءً
Photo of صحيفة فرنسية: الاتفاق تم.. ميسي بصفوف سان جيرمان

صحيفة فرنسية: الاتفاق تم.. ميسي بصفوف سان جيرمان

2021-08-10 / 11:44 صباحًا
Photo of الوداد مهدد بالحرمان من المشاركة في دوري الأبطال

الوداد مهدد بالحرمان من المشاركة في دوري الأبطال

2021-08-10 / 9:29 صباحًا
Photo of أكادير تحتضن منافسات “موروكان سولار رايس تشالنج”

أكادير تحتضن منافسات “موروكان سولار رايس تشالنج”

2021-08-09 / 11:35 مساءً
Photo of برشلونة يقطع الطريق على باريس لضم ميسي بدعوى قضائية

برشلونة يقطع الطريق على باريس لضم ميسي بدعوى قضائية

2021-08-09 / 9:39 صباحًا
Photo of الفرنسي برنارد كازوني مدربا جديدا لاتحاد طنجة

الفرنسي برنارد كازوني مدربا جديدا لاتحاد طنجة

2021-08-08 / 7:05 مساءً
Photo of البقالي: ذهبية 3000م موانع في أولمبياد طوكيو انطلاقة لتحقيق إنجازات أفضل

البقالي: ذهبية 3000م موانع في أولمبياد طوكيو انطلاقة لتحقيق…

2021-08-08 / 6:24 مساءً
Photo of أولمبياد طوكيو..اختتام دورة الألعاب الثانية والثلاثين وانتقال الشعلة لباريس

أولمبياد طوكيو..اختتام دورة الألعاب الثانية والثلاثين وانتقال الشعلة لباريس

2021-08-08 / 4:12 مساءً
Photo of ميسي باكيا : لم أتصور إطلاقا الرحيل عن برشلونة

ميسي باكيا : لم أتصور إطلاقا الرحيل عن برشلونة

2021-08-08 / 1:21 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق