مطالب بتشييد مستشفى ميداني لمواجهة كورونا بتطوان
نجلاء مزيان _ هبة بريس
نجلاء مزيان: هبة بريس
رفع مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يناشدون من خلاله الوزارة الوصية بتشييد مستشفى ميداني بمدينة تطوان.
و جاءت هذه المبادرة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة تطوان و النواحي، و الضغط الذي يعاني منه الأطر الطبية بسبب توافد المصابين من كل المدن خاصة و أن المدينة المذكورة تعرف توافد كبير من الزوار المغاربة في هذه الآونة.
و أرفق رواد مواقع التواصل الاجتماعي الهاشتاغ بالتدوينة التالية:” نحن سكان مدينة تطوان و النواحي .. نطالب بتشييد مستشفى ميداني في أقرب وقت من أجل تخفيف الضغط عن مستشفى سانية الرمل المكتظ عن آخره بمصابي فيروس كورونا
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