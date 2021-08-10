حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
الصورة من الارشيف

مطالب بتشييد مستشفى ميداني لمواجهة كورونا بتطوان

2021-08-10 / 10:04 مساءً
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

نجلاء مزيان: هبة بريس

رفع مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يناشدون من خلاله الوزارة الوصية بتشييد مستشفى ميداني بمدينة تطوان.

و جاءت هذه المبادرة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة تطوان و النواحي، و الضغط الذي يعاني منه الأطر الطبية بسبب توافد المصابين من كل المدن خاصة و أن المدينة المذكورة تعرف توافد كبير من الزوار المغاربة في هذه الآونة.

و أرفق رواد مواقع التواصل الاجتماعي الهاشتاغ بالتدوينة التالية:” نحن سكان مدينة تطوان و النواحي .. نطالب بتشييد مستشفى ميداني في أقرب وقت من أجل تخفيف الضغط عن مستشفى سانية الرمل المكتظ عن آخره بمصابي فيروس كورونا

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