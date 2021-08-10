اطلاق نار بتكساس
صورة من الأرشيف

الولايات المتحدة.. إخلاء مدرسة ثانوية بسبب حادث “إطلاق نار”

2021-08-10 / 9:42 مساءً
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أخلت السلطات الأمنية في ولاية تينيسي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مدرسة ثانوية من طلابها بعد أن استجابت لنداء طوارئ حول وجود شخص يقوم بإطلاق النار داخل حرم المدرسة.

وقال مكتب شرطة مقاطعة هوكينز في منشور على “فيسبوك” إن عناصره استجابوا لبلاغ عن “مطلق نار نشط” داخل المدرسة، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات ولم يتم العثور على مشتبه به.

بدورها، قالت دائرة مدارس مقاطعة هوكينز في منشور على “فيسبوك” إن جميع المدارس من سورجوينسفيل إلى مقاطعة إيست هوكينز قد أغلقت في حوالي الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، قال المسؤولون إن الإغلاق قد رفع في جميع المدارس الأخرى باستثناء المدرسة الثانوية التطوعية.

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