طائرات “كنداير سي” للسيطرة على النيران بواحات درعة

هبة بريس

استطاعت السلطات المغربية وبفضل جهود شباب المنطقة بواحات درعة إقليم زاكورة، وبمساعدة طائرات كنداير سي إل-415، السيطرة على النيران التي اندلعت في واحات المنطقة، وتحديدا بواحة تغزى، غير أن الفعالية والسرعة أوقفت هذه النيران وقلصت نسبة الخسائر.

وتواجه العديد من الواحات بإقليم زاكورة مع انطلاق موسم كل صيف، شبح نشوب حرائق عشوائية بسبب الحرارة المفرطة، كما تساهم رياح الشركي في انتشارها على مساحات كبيرة من الغطاء الإيكولوجي للمنطقة .

وكانت طائرات كنداير سي إل-415 المغربية انطلقت من قاعدة القنيطرة للمساهمة في إخماد حرائق واحات نخيل منطقة زاكورة، و كان دورها فعال للغاية حيث تمت السيطرة واخماد الحريق بسرعة.

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