سعيد امزازي

نقابة تُؤكد فشل التدريس عن بعد وتحمل الحكومة مسؤولية تردي قطاع التعليم

2021-08-10 / 8:55 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

سجلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، فشل التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وفشل التدريس عن بعد (ضياع الزمن التعليمي وهدر مدرسي وجامعي بمؤشرات خطيرة، تدني المستويات الدراسية، ارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة، تكريس الارتجالية في التدبير على كافة المستويات في تنزيل البرامج والمناهج، احتقان متصاعد وتوسع دائرة الضحايا….

وذكرت النقابة التعليمية في بلاغ لها، أن فشل التدريس عن بعد ” يفند تصريحات مسؤولي الوزارة ومحاولاتهم تطويع الإحصائيات وارتفاع نسب النجاح، للتغطية على فشلهم وعجزهم في تدبير القطاع”. معلنة رفضها ا”لتشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية وكل مخططات تفكيك ما تبقى من الخدمة والوظيفة العموميتين ورهن القطاعات الحيوية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والشغل والسكن للخواص وللشركات وللمؤسسات المالية الدولية”.

وحملت النقابة، الحكومة ووزارة التربية مسؤولية ” التردي الخطير لقطاع التعليم وما يعيشه من احتقان وإجهاز على التعليم العمومي وهجوم ممنهج على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، ويدعو إلى القطع مع سياسة الخوصصة وتفكيك الوظيفة العمومية والاستجابة الفورية لكل الملفات المطلبية لجميع فئات الشغيلة التعليمية ووضع حد لتجميد الحوار القطاعي والاجتماعي والقطع مع التدبير الانفرادي للشأن التعليمي والتربوي والوفاء للالتزامات والاتفاقات والتعهدات”.

وجددت رفضها العمل بالتدريس عن بعد، الذي عمق التدهور الخطير لمنظومة التربية والتكوين. مطالبة الحكومة والوزارة إلى توفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها بما يلزم من عدة مدرسية كافية ومناسبة وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية مع ضمان استقرارها المهني والاجتماعي وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وتأهيل مؤسسات التكوين المستمر واستعادة الخدمات بالمؤسسات التعليمية المفوتة للشركات والجمعيات.

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تعليق واحد

  1. بالعكس استاذة الجامعات هم من يتحمل المسؤولية، الجزء الأكبر منهم لم ينخرط في عملية التدريس عن بعد، وهناك منهم من وجدها فرصة للانسحاب كليا وأخذ اقساط من الراحة.

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