لابيد: حان وقت تفعيل العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المغرب

هبة بريس ـ الرباط

خرج وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قبل يوم من زيارته المرتقبة للعاصمة الرباط، غدا الأربعاء، للحديث عن علاقة بلاده بالمغرب وعن برنامج الزيارة المرتقبة.

وغرد لابيد، اليوم الثلاثاء، على حسابه بموقع “تويتر”،واصفا زيارته للمغرب بالتاريخية، مشيرا إلى أنها تترجم ما وصفه بالصداقة القديمة، والعلاقات القوية للجالية اليهودية في المغرب، والجالية الإسرائيلية، التي لها جذور من المغرب.

وأضاف لابيد في تغريدته قائلا؛ أنه “حان الوقت لتفعيل العلاقات السياسية، والاقتصادية، وسنستمر في العمل على البحث عن اتفاقيات تساهم في تطوير بلداننا”.

وأوضح لابيد أن زيارته للمغرب، التي ستنطلق، غدا الأربعاء، يقوم بها لتمثيل بلاده في مراسيم افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة الرباط.

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