ألسنة النيران تلتهم نخيل واحات زاكورة وطائرات الاخماد تتجه صوب المنطقة

2021-08-10 / 8:00 مساءً
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هبة بريس- الراشيدية

اشتعلت النيران زوال اليوم الثلاثاء بواحات النخيل بمنطقة تالوين واكدز حيث لازالت ألسنة اللهب تنتشر على نطاق واسع وسط ٱنباء عن توجه طائرات اخماذ الحرائق الى عين المكان للحيلولة دون اتساع نطاقها.

وبحسب مصادر محلية فقد أتت السنة النيران على مساحة واسعة من واحات النخيل بمنطقة اكدز وتالوين قبل أن تنتقل الى دوار تغزا تاكرسيفت قرب تغمار ،لأسباب لازالت مجهولة.

وساعدت درجة الحرارة المرتفعة والرياح على اتساع نطاق الحريق الذي استنفر سلطات الاقليم ومعها عناصر الاطفاء.

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تعليق واحد

  1. معضم الحرائيق اللي كيعرفها البلاد فهيا من يد المخربين اللي معندوهم طمير وحوش بشرية يجيب مراقبة الضيعات و الغابات و تطبيق اقصى عقوبة على كل من له يد في هد الحرائيق نعلة الله على المخربين اين ما كانو .

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