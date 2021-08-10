ألسنة النيران تلتهم نخيل واحات زاكورة وطائرات الاخماد تتجه صوب المنطقة

هبة بريس- الراشيدية

اشتعلت النيران زوال اليوم الثلاثاء بواحات النخيل بمنطقة تالوين واكدز حيث لازالت ألسنة اللهب تنتشر على نطاق واسع وسط ٱنباء عن توجه طائرات اخماذ الحرائق الى عين المكان للحيلولة دون اتساع نطاقها.

وبحسب مصادر محلية فقد أتت السنة النيران على مساحة واسعة من واحات النخيل بمنطقة اكدز وتالوين قبل أن تنتقل الى دوار تغزا تاكرسيفت قرب تغمار ،لأسباب لازالت مجهولة.

وساعدت درجة الحرارة المرتفعة والرياح على اتساع نطاق الحريق الذي استنفر سلطات الاقليم ومعها عناصر الاطفاء.

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