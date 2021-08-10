وفاة متشردة في حادثة سير
سيارة اسعاف

3 قتلى في حادث سقوط سيارة بواد باقليم تاوريرت

2021-08-10 / 7:09 مساءً
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هبة بريس ـ تاوريرت

خلف سقوط سيارة خفيفة بواد “تلاغ”، اليوم الثلاثاء بجماعة الكطيطر التابعة لإقليم تاوريرت، ثلاثة قتلى 3 من عائلة واحدة.

وقالت مصادر محلية إن السيارة هوت من أعلى قنطرة مقامة على واد “تلاغ” على الطريق الوطنية الرابطة بين إقليمي جرسيف وتاوريرت، مما أسفر عن مقتل الأشخاص الثلاثة.
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هذا وقد هرعت مصالح الدرك الملكي لتاوريرت والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم نقل جثت القتلى صوب مستودع الأموات، فيما تمت مباشرة تحقيق في ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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