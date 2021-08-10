3 قتلى في حادث سقوط سيارة بواد باقليم تاوريرت
هبة بريس ـ تاوريرت
وقالت مصادر محلية إن السيارة هوت من أعلى قنطرة مقامة على واد “تلاغ” على الطريق الوطنية الرابطة بين إقليمي جرسيف وتاوريرت، مما أسفر عن مقتل الأشخاص الثلاثة.
خلف سقوط سيارة خفيفة بواد “تلاغ”، اليوم الثلاثاء بجماعة الكطيطر التابعة لإقليم تاوريرت، ثلاثة قتلى 3 من عائلة واحدة.
وقالت مصادر محلية إن السيارة هوت من أعلى قنطرة مقامة على واد “تلاغ” على الطريق الوطنية الرابطة بين إقليمي جرسيف وتاوريرت، مما أسفر عن مقتل الأشخاص الثلاثة.
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هذا وقد هرعت مصالح الدرك الملكي لتاوريرت والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم نقل جثت القتلى صوب مستودع الأموات، فيما تمت مباشرة تحقيق في ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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7 تعليقات
إن لله وإن إليه راجعون
لاداعي للسرعة (في التأني السلامة وفي العجلة الندامة)
لاداعي للسرعة انها تسببت الهلك بالاخص تخلف قتلى وجرحى فحذوا من التهور
لا داعي للسرعة انها تسببت الهلك بالاخص تخلف قتلى وجرحى احذروا
هذآ ناتج على التهور مما يسبب من ارواح وجرحى السلامة يارب
هناك عدة أسباب التي خلفت هذه الحادثة الله يرحمهم جميعا يارب
لا داعي للسرعة التي ستكون نهايتها الموت او تسبب في انتشار ضاهرة الإعاقة الجسدية والنفسية كذالك