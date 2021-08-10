الصورة من الارشيف

مسؤول بحريني يحل ضيفا على الجيش الإسرائيلي

2021-08-10 / 6:34 مساءً
1
هبة بريس ـ وكالات

التقى وكيل وزارة الخارجية ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، الثلاثاء، رئيس الهيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة في الجيش الإسرائيلي، اللواء تال كلمان.

ويزور المسؤول البحريني إسرائيل، حيث حل ضيفا على الجيش الإسرائيلي، وفق مراسل “الحرة”.

تناول اللقاء بين المسؤولين البحريني والإسرائيلي “الرغبة في تعزيز العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين”.

كما أقيمت ندوة استراتيجية لاستعراض التحديات الإقليمية المشتركة للدولتين في المحيط.

وهذه أول زيارة علنية لمسؤول بحريني للجيش الإسرائيلي، وفق المراسل.

وكانت البحرين قد وقعت اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد الإمارات، وحذت حذوها المغرب والسودان، ما فتح آفاقا لتعاون بين إسرائيل وهذه الدول على مختلف الأصعدة، منها الأمنية والعسكرية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “تويتر” يعلق حساب نائبة مؤيدة لترامب

“تويتر” يعلق حساب نائبة مؤيدة لترامب

2021-08-10 / 8:23 مساءً
Photo of مقتل 25 فردا من الجيش الجزائري أثناء مواجهة حرائق الغابات

مقتل 25 فردا من الجيش الجزائري أثناء مواجهة حرائق…

2021-08-10 / 7:53 مساءً
Photo of حاكم نيويورك يعلن استقالته من منصبه بعد اتهامه بالتحرش بـ11 امرأة

حاكم نيويورك يعلن استقالته من منصبه بعد اتهامه بالتحرش…

2021-08-10 / 5:54 مساءً
Photo of الجزائر.. ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق الى 8 أشخاص

الجزائر.. ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق الى 8 أشخاص

2021-08-10 / 4:44 مساءً
Photo of وزير الداخلية الجزائري: 50 حريقا في نفس التوقيت من المستحيلات السبع

وزير الداخلية الجزائري: 50 حريقا في نفس التوقيت من…

2021-08-10 / 12:46 مساءً
Photo of بمليارات اليوروهات.. منتجو لقاحات كورونا يحققون أرباحا خيالية

بمليارات اليوروهات.. منتجو لقاحات كورونا يحققون أرباحا خيالية

2021-08-10 / 11:16 صباحًا
Photo of الجزائر.. ضحايا في اندلاع حرائق في 14 ولاية

الجزائر.. ضحايا في اندلاع حرائق في 14 ولاية

2021-08-10 / 9:21 صباحًا
Photo of أول وفاة بفيروس ماربورغ الفتاك في جنوب أفريقيا

أول وفاة بفيروس ماربورغ الفتاك في جنوب أفريقيا

2021-08-09 / 11:27 مساءً
Photo of “فايزر- بايونتيك”: لقاحنا المضاد لكورونا فعال

“فايزر- بايونتيك”: لقاحنا المضاد لكورونا فعال

2021-08-09 / 11:02 مساءً
Photo of الشرطة الإيطالية تفكك شبكة لتزوير التصاريح الصحية

الشرطة الإيطالية تفكك شبكة لتزوير التصاريح الصحية

2021-08-09 / 9:31 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق