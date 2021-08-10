مسؤول بحريني يحل ضيفا على الجيش الإسرائيلي

هبة بريس ـ وكالات

التقى وكيل وزارة الخارجية ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، الثلاثاء، رئيس الهيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة في الجيش الإسرائيلي، اللواء تال كلمان.

ويزور المسؤول البحريني إسرائيل، حيث حل ضيفا على الجيش الإسرائيلي، وفق مراسل “الحرة”.

تناول اللقاء بين المسؤولين البحريني والإسرائيلي “الرغبة في تعزيز العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين”.

كما أقيمت ندوة استراتيجية لاستعراض التحديات الإقليمية المشتركة للدولتين في المحيط.

وهذه أول زيارة علنية لمسؤول بحريني للجيش الإسرائيلي، وفق المراسل.

وكانت البحرين قد وقعت اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد الإمارات، وحذت حذوها المغرب والسودان، ما فتح آفاقا لتعاون بين إسرائيل وهذه الدول على مختلف الأصعدة، منها الأمنية والعسكرية.

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