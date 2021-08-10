تقارير : المغرب يسعى للحصول على 3 أسلحة تركية

هبة بريس ـ متابعة

قالت شبكة “تي آر تي العربية”، في تقرير عن شراء المغرب لأسلحة تركية، إن تركيا أصبحت وجهة جديدة يسعى الجيش المغربي للحصول منها على العديد من الأسلحة لتخفيف الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد أكبر موردي الأسلحة للجيش المغربي.

و ذكرت تقارير إخبارية أن المغرب وقع صفقة مع تركيا تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار أمريكي لشراء منظمة الحرب الإلكترونية التركية “كورال”.

ووفقا للتقرير، الذي نشرته “تي آر تي”، عن منظومة الحرب الإلكترونية التركية، فإنه من المقرر إتمام تلك الصفقة خلال عامي 2023 و2024.

وذكرت تقارير أوردتها شبكة “تي آر تي” التركية أن المغرب، وقع صفقة مع تركيا للحصول على 13 طائرة مسيرة طراز “بيرقدار تي بي 2″، التي تصنعها محليا.

كما تشمل الصفقة 4 محطات أرضية للتحكم في الطائرات المسيرة، ويقدر إجمالي قيمتها بـ 70 مليون دولار أمريكي.

ويقول تقرير لشبكة “تي آر تي” التركية إن المغرب أصبح من أكثر الدول شراء للأسلحة التركية خلال السنوات الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أنه إضافة إلى الصفقات السابقة، التي تناولتها تقارير إخبارية وشملت مروحيات هجومية طراز “أتاك” وطائرات مسيرة طراز “بيرقدار” ومنظومات حرب إلكترونية مثل “كورال”، إلا أن هناك صفقات أخرى غير معلنة منها صفقة مغربية لشراء مدرعات تركية للقوات الخاصة، جرت خلال العام الجاري.

وتشير إحصائيات مجلة “ديفينس نيوز” الأمريكية، في تقرير عن أقوى 100 شركة سلاح في العالم لعام 2021، إلى أن شركتين تركيتين من بين أقوى 70 شركة عالمية متخصصة في صناعة الأسلحة.

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