رسميا .. الركراكي مدربا جديدا للوداد البيضاوي

هبة بريس

أعلن نادي الوداد البيضاوي، على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، تعيين وليد الركراكي مدربا جديدا للفريق.

ووقع الركراكي عقدا لموسم واحد مع الوداد الرياضي، دون الإعلان عن المبلغ الذي حدد له.

وتعد هذه التجربة الثانية للركراكي في تدريب إحدى فرق الدوري الاحترافي، بعد تجربته مع فريق الفتح الرباطي.

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