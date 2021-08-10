تسجيل 9778 إصابة و105 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9778 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 711.103 حالة في المغرب.
وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 45.433 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.366.151 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 105 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.509، بينما تم التأكد من 7365 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 624.776.
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8 تعليقات
الله يلطف بالعباد
لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم البارح كان انحفاظ واليوم فالارتفاع
الله يلطف بالعبادة هذآ الوضع أصبح غير يطمئن
رغم هذه الاحتياطات اللازمة غير كافية يجب إعادة النظر في قرار الحكومة بالتشديد الحظر
في هذه الحالة المسؤولية تعود الشعب الذي فرط بعدم التزام الإحترازية الوقائية التي اوجبتها وزارة الصحة
المرجو مراجعة أنفسنا والتقبل الوضع الحالي الاحتفاظ باللوازم الوقائية حتى نحارب هذآ الوباء الفناك
الوباء لازال ياخذ منا اعز الناس فارجوك لاتتهور وتستهزؤون منه
اللهم نجنا يارب العالمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين من هادا الوباء القاتل كفانا تهاونا في الموضوع واخده بالجدية واحترام المسافات والتعليمات الموعطات من طرف وزارت الصحة