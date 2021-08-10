وجدة .. أفتاتي ينسحب من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة

هبة بريس : وجدة

اعلن عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية، والبرلماني السابق عن دائرة وجدة أنجاد انسحابه من خوض الانتخابات التشريعية المزمع اجرائها في الثامن من شتنبر المقبل.

وحسب مصدر مطلع، فقرار عدم ترشحه للبرلمان هو قناعة ليست وليدة اليوم وإنما منذ سنوات، عندما قرر والتزم بعدم خوض الاستحقاقات الانتخابية والنضال من مواقع اخرى داخل حزب العدالة والتنمية، بعد ان قررت هيئة الترشيح بوجدة وضعه على رأس لائحة المقترحين لخوض هذه الانتخابات، قبل أن تزكيه الأمانة العامة لهذه المهمة.

هذا، ومن المنتظر أن تقبل الأمانة العامة اعتذار أفتاتي، وتعمل على اختيار إسم أخر لوضعه على رأس لائحة المصباح في الانتخابات التشريعية المقبلة ومن المرجح تعويضه بعبد الله الهامل.

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