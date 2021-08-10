رسميا.. ميسي يصل باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان

هبة بريس - وكالات

وصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق إلى العاصمة الفرنسية باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان.

وحطت منذ دقائق طائرة ميسي القادمة من برشلونة، في مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس، وسط حشود غفيرة من مشجعي سان جيرمان الذين ينتظرونه في محيط المطار على أحر من الجمر.

ويتوقع أن يوقع ميسي مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

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