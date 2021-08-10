مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

العرائش.. شابة تطعن عشيقها وترسله في حالة خطيرة

2021-08-10 / 2:46 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

شهدت مدينة العرائش أمس الاثنين واقعة طعن شابة لعشيقها بواسطة أداة حادة على مستوى حي النهضة ، إثر خلاف نشب بينهما لأسباب غير معروفة.

وبحسب مصادر محلية فان الخلاف الذي نشب بين الطرفين سرعان ماتحول الى شجار استعملت خلاله الشابة أداة حادة لطعن عشيقها وارساله في حالة وصفت بالخطيرة الى قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي بالعرائش.

وقد تم اعتقال المعنية بالامر من طرف دورية أمنية كانت قريبة من عين المكان حيث تم وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية قبل عرضها على أنظار النيابة العامة.

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