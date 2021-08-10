إقليم الدريوش .. تسجيل ثلاث هزات أرضية متتالية

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث هزات أرضية بإقليم الدريوش تراوحت قوتها ما بين 7ر3 و9ر3 درجات على سلم ريشتر.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هاته الهزات التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على التوالي على الساعة العاشرة صباحا ودقيقتين و8 ثواني (غرينيتش+1)، والعاشرة صباحا و4 دقائق و21 ثانية (غرينيتش+1)، والعاشرة صباحا و5 دقائق و46 ثانية (غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة الأولى (8ر3 درجات) سجلت على عمق 24 كلم عند التقاء خط العرض 35.563 درجة شمالا وخط الطول 3.625 درجة غربا، والثانية (7ر3 درجات) على عمق 12 كلم عند التقاء خط العرض 35.617 درجة شمالا، وخط الطول 3.626 درجة غربا.

وأشار إلى أن الهزة الثالثة (9ر3 درجات) وقعت على عمق 25 كلم عند التقاء خط العرض 35.608 درجة شمالا، وخط الطول 3.625 درجة غربا.

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