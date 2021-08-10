سعاد خيي

عقب التنمر عليها.. سعاد خيي ترد: “لا أخجل من سني و تجاعيدي”

2021-08-10 / 1:36 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

وجهت الفنانة المغربية سعاد خيي رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، ترد من خلالها على متتبعة قامت بالتنمر عليها.

و نشرت خيي صورة لها مرفوقة بالتعليق التالي:”كيف جاتكم القفزة، ماشي ديال الشارفات هههه، بغيت نقول للآنسة الي دخلت على صفحة إحدى صديقاتي وعايراتني بكلمة الشارفة، انني لا أخجل لا من سني ولا من تجاعيدي وسأظل دائما محتفظة بحلاوة الروح وخفة الظل حتى ولو وصلت المائة عام إن شاء الله”.

و الجدير بالذكر أن بعد غياب سعاد خيي لسنوات، استطاعت العودة بقوة من خلال دورها في مسلسل “بنات العساس ” الذي تم عرضه برمضان المنصرم، و الذي حقق نجاحا كبيرا.

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‫3 تعليقات

  1. مادام الغناء،والتمثيل محرم من جنب الله،عز وجل فأنا لايهمني امر هؤلاء وادعو لهم بالثوبة قبل فوات الأوان والله المستعان

  2. في الحديث عند الترمذي وغيره عن ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.
    رَوى ابنُ حِبَّانَ والترمذيُّ في جامِعِه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: “لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن أربعٍ عَن عُمُرِه فيما أفناهُ وعن جسدِهِ فيما أبلاهُ وعن عِلمِهِ ماذا عَمِلَ فيهِ وعن مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفيما أنفقَهُ “.

  3. سعاد خييي عندها حلاوه روح ماعندش مولات 16 العام مؤدبه مخلقه وملتزمه.وفنانه مقتدرة
    اما الانسه اللي عايرتها بالشارفه
    غتبقى شابه طول عمرها غاديه تشرف

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