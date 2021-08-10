عقب التنمر عليها.. سعاد خيي ترد: “لا أخجل من سني و تجاعيدي”

نجلاء مزيان - هبة بريس

وجهت الفنانة المغربية سعاد خيي رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، ترد من خلالها على متتبعة قامت بالتنمر عليها.

و نشرت خيي صورة لها مرفوقة بالتعليق التالي:”كيف جاتكم القفزة، ماشي ديال الشارفات هههه، بغيت نقول للآنسة الي دخلت على صفحة إحدى صديقاتي وعايراتني بكلمة الشارفة، انني لا أخجل لا من سني ولا من تجاعيدي وسأظل دائما محتفظة بحلاوة الروح وخفة الظل حتى ولو وصلت المائة عام إن شاء الله”.

و الجدير بالذكر أن بعد غياب سعاد خيي لسنوات، استطاعت العودة بقوة من خلال دورها في مسلسل “بنات العساس ” الذي تم عرضه برمضان المنصرم، و الذي حقق نجاحا كبيرا.

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