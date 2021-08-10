وزير الداخلية الجزائري: 50 حريقا في نفس التوقيت من المستحيلات السبع

هبة بريس - وكالات

صرّح وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، اليوم الثلاثاء، بأن وقوع 50 حريقا عبر عدة ولايات، في نفس التوقيت، “من المستحيلات السبع”.

وأكد الوزير بلجود أنه “لا يستبعد أن تكون هناك أيادي إجرامية قد تسببت في حرائق أمس الاثنين وستباشر مصالح الأمن بالتحقيقات”، مضيفا بأنه “من المستحيلات السبع وقوع كل تلك الحرائق في نفس التوقيت”، وفقا لما نقلته صحيفة “الشروق” الجزائرية.

هذا وأمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وفدا وزاريا بقيادة الوزير بلجود بالتنقل إلى ولاية تيزي وزو، شرقي العاصمة الجزائر، للوقوف على حجم الخسائر وتقديم واجب العزاء لأهالي الضحايا.

كما طمأن بلجود المواطنين المتضررين من الحرائق بأن “الدولة ستتكفل بكل الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق وفقا لتوصيات وتعليمات الرئيس تبون، وسيتم تعويض جميع المتضررين”.

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