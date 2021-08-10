وزير الداخلية الجزائري: 50 حريقا في نفس التوقيت من المستحيلات السبع

2021-08-10 / 12:46 مساءً
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هبة بريس - وكالات

صرّح وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، اليوم الثلاثاء، بأن وقوع 50 حريقا عبر عدة ولايات، في نفس التوقيت، “من المستحيلات السبع”.

وأكد الوزير بلجود أنه “لا يستبعد أن تكون هناك أيادي إجرامية قد تسببت في حرائق أمس الاثنين وستباشر مصالح الأمن بالتحقيقات”، مضيفا بأنه “من المستحيلات السبع وقوع كل تلك الحرائق في نفس التوقيت”، وفقا لما نقلته صحيفة “الشروق” الجزائرية.

هذا وأمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وفدا وزاريا بقيادة الوزير بلجود بالتنقل إلى ولاية تيزي وزو، شرقي العاصمة الجزائر، للوقوف على حجم الخسائر وتقديم واجب العزاء لأهالي الضحايا.

كما طمأن بلجود المواطنين المتضررين من الحرائق بأن “الدولة ستتكفل بكل الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق وفقا لتوصيات وتعليمات الرئيس تبون، وسيتم تعويض جميع المتضررين”.

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‫6 تعليقات

  4. لماذا من المستحيلات السبع؟
    الان الحراىق مندلعة في اليونان تركيا سبيريا كندا امريكا و دول اخرى
    يستغرق السيطرة عليها وقتا طويل ما ان تطفا في مكان حتى تندلع في مكان اخر
    لم يقل احد من المسؤلين بانها من المستحيلات العشر او السبع لانهم يعلمون ان الامر طبيعي فارتفاع الحرارة + عواصف+ برق = حرايق

  5. اقطع يداي ان النظام وراء هاته الحرائق..يريد اعادة سيناريو العشرية السوداء..يرتكب الجرمية و يلفقها لغيره..انتظر خروج ابواقه ليتهم اما الحراك او بلدجار او الاثنان معا..

  6. هذا وأمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وفدا وزاريا بقيادة الوزير بلجود بالتنقل إلى ولاية تيزي وزو، شرقي العاصمة الجزائر، للوقوف على حجم الخسائر وتقديم واجب العزاء لأهالي الضحايا.ولماذا بالضبط تيزيوزو لوحدها في هاذا التوقيت
    حداري ايها الشعب العزيز من العصابة

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