العلمي و رئيس شركة بوينغ يتطلعان لتطوير منظومة الشركة بالمغرب

هبة بريس - الرباط

كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، عن لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية، ستانلي ديل.

وأوضح مولاي حفيظ العلمي، عبر تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن هذا اللقاء الذي عقد بسياتل تم التباحث من خلاله حول آفاق تطوير منظومة بوينغ بالمغرب.

ويشار أن المغرب وقع سنة 2016 بروتوكول اتفاق من أجل إحداث منظومة صناعية لمُصَنّعي المعدات الأصلية لقطاع الطيران بالمغرب، تحت رئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وكانت توقعات المشروع تخص هيكلة منظومة صناعية تتألف من مُوردين وتنظيم قاعدة للتزود تتمركز بالمغرب. مع توقعات بتحقيق رقم معاملات جديد سنوي موجه للتصدير بقيمة مليار دولار، وأن تُسفر عن استقرار 120 مُورّداً لشركة بوينغ، وأن تسمح بإحداث 8.700 فرصة عمل جديدة متخصصة. ولتغطية الاحتياجات الخاصة بمنظومتها الصناعية من حيث التكوين، سيتم تفعيل برامج تكوينية خاصة مصممة أساسا من طرف شركة بوينغ.

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