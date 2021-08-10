الصورة تعبيرية

بسبب الإجراءات المشددة.. سائقو سيارات الأجرة يعتزمون خوض إضراب وطني

2021-08-10 / 11:37 صباحًا
2
هبة بريس - الرباط

احتجاجا على الإجراءات المشددة التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، يعتزم سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بعدد من مدن المملكة، خوض إضراب وطني عن العمل.

وذكر بلاغ صادر عن النقابات المشاركة في الاضراب، أن هذا الشكل الاحتجاجي المزعم خوضه يوم الخميس، يأتي للفت انتباه حكومة سعد الدين العثماني إلى الظروف المزرية التي يعيشها مهنيو هذا القطاع الحيوي.

وشددت النقابات، على أن مهنيي القطاع ينتظرون من الحكومة والجهات الوصية، التجاوب مع مطالب سائقي سيارات الأجرة بصنفيها، لافتة الى أن مشاكل القطاع تزايدت خلال فترة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد 19″، في ظل “صمت الحكومة، وعدم فتحها باب الحوار الجاد من أجل إيجاد حلول تخفف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية على المهنيين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ترك مركز التلقيح فارغا يقود ممرضة إلى التوقيف الاحتياطي

ترك مركز التلقيح فارغا يقود ممرضة إلى التوقيف الاحتياطي

2021-08-10 / 2:21 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر ما بين 42 و 49 درجة من الخميس إلى الإثنين

نشرة إنذارية: موجة حر ما بين 42 و 49…

2021-08-10 / 1:10 مساءً
Photo of درك الجديدة يوقف 14 شخصا من داخل حانة بمنتجع سيدي بوزيد

درك الجديدة يوقف 14 شخصا من داخل حانة بمنتجع…

2021-08-10 / 10:56 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة وسماء صافية بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة وسماء صافية بعموم مناطق المملكة

2021-08-10 / 9:06 صباحًا
Photo of العيون : تنصيب وكيل الملك ورئيس المحكمة الإبتدائية

العيون : تنصيب وكيل الملك ورئيس المحكمة الإبتدائية

2021-08-09 / 11:52 مساءً
Photo of “اللبار” عن حزب “ البام ” رئيسا للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة

“اللبار” عن حزب “ البام ” رئيسا للغرفة الجهوية…

2021-08-09 / 11:40 مساءً
Photo of بناجح : التكاليف الباهضة لتحاليل كورونا يشوبها جشع رهيب

بناجح : التكاليف الباهضة لتحاليل كورونا يشوبها جشع رهيب

2021-08-09 / 10:48 مساءً
Photo of مجلس بوعياش يدين حملة التشهير ضد المشتكيين في قضيتي الريسوني والراضي

مجلس بوعياش يدين حملة التشهير ضد المشتكيين في قضيتي…

2021-08-09 / 10:22 مساءً
Photo of انتفاضة القنيطرة 1954..انتصار لإرادة العرش والشعب من أجل الحرية

انتفاضة القنيطرة 1954..انتصار لإرادة العرش والشعب من أجل الحرية

2021-08-09 / 9:22 مساءً
Photo of كلميم.. رفض السراح المؤقت للمرشح المتورط في “شراء الأصوات”

كلميم.. رفض السراح المؤقت للمرشح المتورط في “شراء الأصوات”

2021-08-09 / 9:11 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق