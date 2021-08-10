بمليارات اليوروهات.. منتجو لقاحات كورونا يحققون أرباحا خيالية

هبة بريس - وكالات

حققت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي رُخّص لها، أرباحاً تُقدَّر بمليارات اليوروهات للشركات المنتجة لها، بدءاً بتحالف شركتَي الأدوية فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية الذي نشر نتائجه المالية الاثنين.

وفي ما يلي نتائج الشركات الخاصة بلا تضمين للقاح الروسي (سبوتنيك-في) واللقاحات الصينية التي طوّرتها الهيئات العامة.

“فايزر-بايونتيك”.. المستفيد الأكبر

كان العملاق الأمريكي ومختبر التكنولوجيا الحيوية الألمانية اللذان طوّرا اللقاح المضادّ لكورونا أول من أعلن في الغرب نتائج إيجابية وحظيا بترخيص الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقد استفادا من هذه الميزة.

حقق اللقاح لشركة فايزر أكثر مما أدرّ على أي منافس آخر، بـ10,8 مليارات دولار (نحو 9,2 مليار يورو) في النصف الأول من عام 2021، ومنذ ذلك الوقت بدأت جني معظم مبيعات هذا العلاج.

وترفع المجموعة الأمريكية سقف توقعاتها لعام 2021، بحيث تعتزم تحقيق 33,5 مليار دولار من مبيعات لقاحها هذا العام.

سجلت بايونتيك، من جانبها، مبيعات بقيمة 7,3 مليار يورو في النصف الأول من العام، ويُعَدّ اللقاح المضادّ للفيروس المنتَج الوحيد المخصَّص للبيع، بخلاف فايزر التي تنتج عديداً من الأدوية، وبالتالي يعكس هذا الرقم الأداء المتعلق بهذا العلاج تحديداً.

وتتوقع بايونتيك تحقيق مبيعات من اللقاح بقيمة 15,9 مليار يورو، بالنسبة إلى عام 2021.

موديرنا في وضع جيد

طوّرت الشركة الأمريكية الناشئة موديرنا، على غرار فايزر/بايونتيك، لقاحاً يعتمد على تقنية الحمض النووي المرسال الذي كان من أول اللقاحات المعتمدة في الغرب.

في النصف الأول من العام حققت موديرنا التي يُعَدّ لقاحها أول منتج متداول لها، مثل بايونتيك، مبيعات بقيمة 5,9 مليار دولار، أي نحو خمسة مليارات يورو.

وتتوقع موديرنا تحقيق 20 مليار دولار من عائدات لقاحها عن مجمل عام 2021.

أسترازينيكا وجونسون آند جونسون بعيدتان عن الركب

اعتُمد اللقاح السويدي-البريطاني أسترازينيكا والأمريكي جونسون آند جونسون، عبر فرعه البلجيكي جانسن، في الاتحاد الأوروبي لاحقاً، وهما يعتمدان على تقنية الناقل الفيروسي.

ولم ترخّص الولايات المتحدة لقاح أسترازينيكا رغم اعتماده في دول أخرى مثل الهند.

وعدت هاتان المجموعتان ببيع لقاحاتهما بلا تحقيق أرباح خلال الوباء، وهكذا فإن أسعار المبيع أقلّ بكثير من أسعار فايزر/بايونتيك وموديرنا، الأمر الذي ألقى بثقله على العائدات.

وأعلنت شركة أسترازينيكا تحقيق إيرادات من لقاحها بقيمة 1,17 مليار دولار (مليار يورو) في النصف الأول من العام.

وتحدثت جونسون آند جونسون التي اعتُمد لقاحها لاحقاً عن 264 مليون دولار (225 مليون يورو).

وتنوي جونسون آند جونسون بيع ما قيمته 2,5 مليار دولار من لقاحها لمجمل عام 2021، فيما لم تكشف أسترازينيكا توقعات مفصلة.

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