العيون : تنصيب وكيل الملك ورئيس المحكمة الإبتدائية

2021-08-09 / 11:52 مساءً
0
هبة بريس: أشعبان لحبيب

شهدت المحكمة الإبتدائية صباح اليوم الاثنين، بالعيون جلسة رسمية لحفل تنصيب عدد من المسؤولين القضائيين، وذلك بعد حركة التنقيلات والتعيينات الوطنية التي افرج عنها المجلس الاعلى للقضاء.

حيث جرى تنصيب كل من الاستاذة، بهيجة الاسماعيلي للقيام بمهام رئيسة المحكمة الإبتدائية بالعيون، وكذا الاستاذ عبد الله أحمن، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون.

وتعهد كل من الأستاذ عبد الله أحمن و الاستاذة بهيجة الاسماعيلي في كلمتيهما بأن يكونا في مستوى الثقة المولوية الشريفة التي حظيا بها، مؤكدين حرصهما على تنفيد مضمون توجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، و السهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة و الإستقامة و الشفافية، و الحفاظ على استقلال القضاء، و على نشر القيم القضائية الفضلى المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات بين قضاة الدائرة القضائية.

الحفل التنصيبي حضره والي جهة العيون السيد عبد السلام بيكرات، وعامل إقليم بوجدور السيد إبراهيم بن ابراهيم، ووالي أمن العيون السيد حسن أبو الذهب، إلى جانب عدد من المنتخبين وكذا شخصيات مدنية وعسكرية، و السادة مسؤولي القضاء بمحاكم العيون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “اللبار” عن حزب “ البام ” رئيسا للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة

“اللبار” عن حزب “ البام ” رئيسا للغرفة الجهوية…

2021-08-09 / 11:40 مساءً
Photo of بناجح : التكاليف الباهضة لتحاليل كورونا يشوبها جشع رهيب

بناجح : التكاليف الباهضة لتحاليل كورونا يشوبها جشع رهيب

2021-08-09 / 10:48 مساءً
Photo of مجلس بوعياش يدين حملة التشهير ضد المشتكيين في قضيتي الريسوني والراضي

مجلس بوعياش يدين حملة التشهير ضد المشتكيين في قضيتي…

2021-08-09 / 10:22 مساءً
Photo of انتفاضة القنيطرة 1954..انتصار لإرادة العرش والشعب من أجل الحرية

انتفاضة القنيطرة 1954..انتصار لإرادة العرش والشعب من أجل الحرية

2021-08-09 / 9:22 مساءً
Photo of كلميم.. رفض السراح المؤقت للمرشح المتورط في “شراء الأصوات”

كلميم.. رفض السراح المؤقت للمرشح المتورط في “شراء الأصوات”

2021-08-09 / 9:11 مساءً
Photo of خبير : المغرب يسير بخطى ثابتة نحو إنجاح حملة التلقيح ضد كورنا

خبير : المغرب يسير بخطى ثابتة نحو إنجاح حملة…

2021-08-09 / 6:50 مساءً
Photo of زوجة الـريسوني : سليمان لا يزال مستمرا في إضرابه عن الطعام

زوجة الـريسوني : سليمان لا يزال مستمرا في إضرابه…

2021-08-09 / 6:14 مساءً
Photo of الحافظي يتفقد أشغال الاستعدادات بمحطة تحلية ماء البحر بالعيون

الحافظي يتفقد أشغال الاستعدادات بمحطة تحلية ماء البحر بالعيون

2021-08-09 / 5:46 مساءً
Photo of طانطان: تنصيب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية

طانطان: تنصيب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية

2021-08-09 / 5:17 مساءً
Photo of تسجيل 5043 إصابة و69 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 5043 إصابة و69 حالة وفاة بكورونا خلال 24…

2021-08-09 / 4:38 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق