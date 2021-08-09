العيون : تنصيب وكيل الملك ورئيس المحكمة الإبتدائية

هبة بريس: أشعبان لحبيب

شهدت المحكمة الإبتدائية صباح اليوم الاثنين، بالعيون جلسة رسمية لحفل تنصيب عدد من المسؤولين القضائيين، وذلك بعد حركة التنقيلات والتعيينات الوطنية التي افرج عنها المجلس الاعلى للقضاء.

حيث جرى تنصيب كل من الاستاذة، بهيجة الاسماعيلي للقيام بمهام رئيسة المحكمة الإبتدائية بالعيون، وكذا الاستاذ عبد الله أحمن، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون.

وتعهد كل من الأستاذ عبد الله أحمن و الاستاذة بهيجة الاسماعيلي في كلمتيهما بأن يكونا في مستوى الثقة المولوية الشريفة التي حظيا بها، مؤكدين حرصهما على تنفيد مضمون توجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، و السهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة و الإستقامة و الشفافية، و الحفاظ على استقلال القضاء، و على نشر القيم القضائية الفضلى المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات بين قضاة الدائرة القضائية.

الحفل التنصيبي حضره والي جهة العيون السيد عبد السلام بيكرات، وعامل إقليم بوجدور السيد إبراهيم بن ابراهيم، ووالي أمن العيون السيد حسن أبو الذهب، إلى جانب عدد من المنتخبين وكذا شخصيات مدنية وعسكرية، و السادة مسؤولي القضاء بمحاكم العيون.

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